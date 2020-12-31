收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略 名家專欄 2020/12/31 分享： 2020年將盡，回顧過去1年，對尋求穩定股息回報投資者而言，大多經驗困難1年。綜觀現價股息率達5厘或以上的高息藍籌，今年以來無一倖免全綫報跌，即使連同收息仍全數錄負回報。 高息藍籌全軍盡墨 最多蝕4成半 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 金蝶估值看升 受惠企業數字化 今日 金蝶估值看升 受惠企業數字化 贛鋒繼續看好 鋰供應仍緊張 今日 贛鋒繼續看好 鋰供應仍緊張 最新專欄文章 透視中港美 - 監管風險待解 科網股反彈未穩 2020/12/30 監管風險待解 科網股反彈未穩 科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀 2020/12/29 科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀 透視中港美 - 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 2020/12/29 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 2020/12/28 資金偷步炒新年部署 友邦港交所以外尋寶 透視中港美 - 港股年結 資金糾結 2020/12/28 港股年結 資金糾結 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 特朗普 美元 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入