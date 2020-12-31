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收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略

名家專欄 2020/12/31

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2020年將盡，回顧過去1年，對尋求穩定股息回報投資者而言，大多經驗困難1年。綜觀現價股息率達5厘或以上的高息藍籌，今年以來無一倖免全綫報跌，即使連同收息仍全數錄負回報。

高息藍籌全軍盡墨 最多蝕4成半

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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