外國政府產業規限多多 仲買唔買得過？ 名家專欄 07:00 2020/12/30 分享： 發展商購買美國政府豪宅地，罕有因中美外交問題而未能完成交易，事件屬於市場罕見現象，不過業界普遍相信，只是涉及的賣方身份特殊，屬於個別事件，未必會影響外資在港投資物業興趣，但相信日後其他涉及外國政府的物業買賣，都會變得相當敏感。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【美領館賣地】恒隆通告揭來龍去脈 中國政府要求60日提前申請 今日 【美領館賣地】恒隆通告揭來龍去脈 中國政府要求60日提前申請 【美領館賣地】壽臣山豪宅地未能如期完成交易 外交部：任何買賣須得中國政府同意 港府：嚴格依照中央規定 今日 【美領館賣地】壽臣山豪宅地未能如期完成交易 外交部：任何買賣須得中國政府同意 港府：嚴格依照中央規定 美國領事館26億賣壽臣山屋地 庫房間接受惠 稅務局：上月辣招稅款倍增至16.4億 2020/10/14 美國領事館26億賣壽臣山屋地 庫房間接受惠 稅務局：上月辣招稅款倍增至16.4億 最新專欄文章 專家樓論 - 啟德地 就快用完了 今日 啟德地 就快用完了 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 專家樓論 - 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 2020/12/29 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 專家樓論 - 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 專家樓論 - 疫症市變疫苗市 2020/12/29 疫症市變疫苗市 物業買賣 發展商 豪宅 山頂 法國 加拿大 香港 印度 日本 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入