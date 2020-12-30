外國政府產業規限多多  仲買唔買得過？

發展商購買美國政府豪宅地，罕有因中美外交問題而未能完成交易，事件屬於市場罕見現象，不過業界普遍相信，只是涉及的賣方身份特殊，屬於個別事件，未必會影響外資在港投資物業興趣，但相信日後其他涉及外國政府的物業買賣，都會變得相當敏感。

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