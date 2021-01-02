疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 國際 08:05 2021/01/02 分享： ▲ 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 對於全球經濟來講，2020年可謂相當災難，世紀瘟疫引發全球封關封城，經濟活動大受打擊，多個國家陷入經濟衰退，航空、零售等行業「謝晒」，網購等科技行業卻更加興旺，影響頗為兩極化。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法 2021/01/01 【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法 【英國疫情】確診飆卻無床位 倫敦醫院將只治療新冠患者 2021/01/01 【英國疫情】確診飆卻無床位 倫敦醫院將只治療新冠患者 【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到 2021/01/01 【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到 【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆 2021/01/01 【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆 【變種病毒】美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗 2021/01/01 【變種病毒】美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗 最新專欄文章 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 2020/12/30 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 2020/12/24 病毒變種打亂脫歐談判 英國肉隨砧板上？（第二版） 宏觀分析 疫情 經濟 科技行業 在家工作 串流 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入