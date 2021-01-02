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疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？　

國際 08:05 2021/01/02

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疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？

對於全球經濟來講，2020年可謂相當災難，世紀瘟疫引發全球封關封城，經濟活動大受打擊，多個國家陷入經濟衰退，航空、零售等行業「謝晒」，網購等科技行業卻更加興旺，影響頗為兩極化。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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