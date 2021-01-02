港交所新高價 為李小加謝幕

港股上周四年結，港交所（00388）股價一度再創新高。收市Ｕ盤雖有獲利盤湧現倒跌，全年仍大升近7成，為2007年以來最大年度升幅，以大升市為周四正式卸任行政總裁的李小加辭行。

11年翻兩番 再奪環球一哥

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