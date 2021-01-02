港交所新高價 為李小加謝幕 名家專欄 2021/01/02 分享： 港股上周四年結，港交所（00388）股價一度再創新高。收市Ｕ盤雖有獲利盤湧現倒跌，全年仍大升近7成，為2007年以來最大年度升幅，以大升市為周四正式卸任行政總裁的李小加辭行。 11年翻兩番 再奪環球一哥 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 舜宇再試高位 手機出貨改善 今日 舜宇再試高位 手機出貨改善 中金現水平買 增長潛力巨大 今日 中金現水平買 增長潛力巨大 最新專欄文章 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 2020/12/31 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 透視中港美 - 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略 2020/12/31 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略 透視中港美 - 監管風險待解 科網股反彈未穩 2020/12/30 監管風險待解 科網股反彈未穩 科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀 2020/12/29 科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀 透視中港美 - 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 2020/12/29 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊 倫敦 收購 外資 ETF 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入