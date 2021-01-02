  • 12°C
香港時間 : 2021102日 (週六) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港交所新高價 為李小加謝幕

名家專欄 2021/01/02

分享：

港股上周四年結，港交所（00388）股價一度再創新高。收市Ｕ盤雖有獲利盤湧現倒跌，全年仍大升近7成，為2007年以來最大年度升幅，以大升市為周四正式卸任行政總裁的李小加辭行。

11年翻兩番 再奪環球一哥

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

舜宇再試高位 手機出貨改善
今日
舜宇再試高位 手機出貨改善
中金現水平買 增長潛力巨大
今日
中金現水平買 增長潛力巨大

最新專欄文章

【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕
2020/12/31
【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕
透視中港美 - 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略
2020/12/31
收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略
透視中港美 - 監管風險待解 科網股反彈未穩
2020/12/30
監管風險待解 科網股反彈未穩
科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀
2020/12/29
科網股超賣全綫反彈 跟炒忌過份樂觀
透視中港美 - 1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊
2020/12/29
1月效應偷步炒 捕捉第二梯隊
倫敦 收購 外資 ETF

上一篇文章

國指目標萬二 今年跑贏A股

下一篇文章

【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版