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新盤貼市價推 成2021年新常態

名家專欄 14:00 2021/01/04

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雖然全球各國陸續接種疫苗，本港亦預計最快於下月開始接種，但要清零、通關以至經濟恢復動力，相信仍需一段時間，預計首季難免會受到疫情影響，加上2021年推盤量多，發展商定價仍會以貼市價為主。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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