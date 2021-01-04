新盤貼市價推 成2021年新常態 名家專欄 14:00 2021/01/04 分享： 雖然全球各國陸續接種疫苗，本港亦預計最快於下月開始接種，但要清零、通關以至經濟恢復動力，相信仍需一段時間，預計首季難免會受到疫情影響，加上2021年推盤量多，發展商定價仍會以貼市價為主。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤溢價上升中 2020/12/18 新盤溢價上升中 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 2020/12/22 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 2020/12/29 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 最新專欄文章 專家樓論 - 樓上舖輸入肉 今日 樓上舖輸入肉 專家樓論 - 移民急讓睇真啲！ 2020/12/31 移民急讓睇真啲！ 專家樓論 - 外國政府產業規限多多 仲買唔買得過？ 2020/12/30 外國政府產業規限多多 仲買唔買得過？ 專家樓論 - 啟德地 就快用完了 2020/12/30 啟德地 就快用完了 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 一手市場 發展商 失業率 成交 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入