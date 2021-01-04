  • 21°C
香港時間 : 2021104日 (週一) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股?

名家專欄 13:30 2021/01/04

分享：

港股2021年首個交易日開出紅盤，恒指半日升逾200點。惟港股並非全綫向好，中移動 （00941） 為首3大中資電訊股受美股除牌制裁行動重擊，今早同大跌約4%，中移動及中國聯通 （00762） 更包辦2大跌幅藍籌。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 港股輸家食尾糊 今年先高防後低
今日
港股輸家食尾糊 今年先高防後低
透視中港美 - 港交所新高價 為李小加謝幕
2021/01/02
港交所新高價 為李小加謝幕
【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕
2020/12/31
【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕
透視中港美 - 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略
2020/12/31
收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略
透視中港美 - 監管風險待解 科網股反彈未穩
2020/12/30
監管風險待解 科網股反彈未穩
中國移動（00941） 美股 香港股票 ADR 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 除牌 中國 美國 中資電訊股

上一篇文章

新盤貼市價推 成2021年新常態

下一篇文章

邊個想新年快落？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版