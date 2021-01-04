【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 名家專欄 13:30 2021/01/04 分享： 港股2021年首個交易日開出紅盤，恒指半日升逾200點。惟港股並非全綫向好，中移動 （00941） 為首3大中資電訊股受美股除牌制裁行動重擊，今早同大跌約4%，中移動及中國聯通 （00762） 更包辦2大跌幅藍籌。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 今日 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 透視中港美 - 港交所新高價 為李小加謝幕 2021/01/02 港交所新高價 為李小加謝幕 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 2020/12/31 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 透視中港美 - 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略 2020/12/31 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略 透視中港美 - 監管風險待解 科網股反彈未穩 2020/12/30 監管風險待解 科網股反彈未穩 中國移動（00941） 美股 香港股票 ADR 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 除牌 中國 美國 中資電訊股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入