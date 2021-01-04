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英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減

國際 16:05 2021/01/04

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經歷新冠肺炎疫情的苦楚，在新的一年，全世界的共同願望相信是疫情盡快消失。惟看外國的新冠疫苗接種經驗，就知戰勝疫情之路，不會那麼順暢，弄錯劑量、存放溫度不當、甚至打錯其他藥物事件不斷發生。最新驚嚇是英國政府計劃推遲次輪接種時間，兩次注射相隔時間不跟藥廠建議的21日，延至最久3個月。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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