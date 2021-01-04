英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 國際 16:05 2021/01/04 分享： 經歷新冠肺炎疫情的苦楚，在新的一年，全世界的共同願望相信是疫情盡快消失。惟看外國的新冠疫苗接種經驗，就知戰勝疫情之路，不會那麼順暢，弄錯劑量、存放溫度不當、甚至打錯其他藥物事件不斷發生。最新驚嚇是英國政府計劃推遲次輪接種時間，兩次注射相隔時間不跟藥廠建議的21日，延至最久3個月。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 2020/12/30 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 最新專欄文章 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 2020/12/30 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 2020/12/27 派錢600美元嫌太少 特朗普有無計錯數？ 疫情 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 英國 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入