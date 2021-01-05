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2021年買樓VS租樓 

名家專欄 14:00 2021/01/05

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新冠肺炎疫情困擾下，二手放盤量增加，尤其400萬元或以下的單位增加，帶來上車機會，但與此同時，是不少人或會擔心經濟轉差，樓價隨時回落，猶豫今年是租樓還是買樓？

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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