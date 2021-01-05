2021年買樓VS租樓 名家專欄 14:00 2021/01/05 分享： 新冠肺炎疫情困擾下，二手放盤量增加，尤其400萬元或以下的單位增加，帶來上車機會，但與此同時，是不少人或會擔心經濟轉差，樓價隨時回落，猶豫今年是租樓還是買樓？ ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 2020/12/29 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 2020/12/25 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 疫市有危有機 2020/12/25 疫市有危有機 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 2020/12/27 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 最新專欄文章 專家樓論 - 十大獲利納米盤 有何啟示？ 今日 十大獲利納米盤 有何啟示？ 專家樓論 - 新盤貼市價推 成2021年新常態 2021/01/04 新盤貼市價推 成2021年新常態 專家樓論 - 樓上舖輸入肉 2021/01/04 樓上舖輸入肉 專家樓論 - 移民急讓睇真啲！ 2020/12/31 移民急讓睇真啲！ 專家樓論 - 外國政府產業規限多多 仲買唔買得過？ 2020/12/30 外國政府產業規限多多 仲買唔買得過？ 二手市場 放盤 上車盤 拆息 H按 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入