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北水力撑中移動 撈底跟得過？

名家專欄 2021/01/05

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港股2021年首個交易日開出紅盤，恒指全日升241點。惟港股升市並非全綫穩升，中移動（00941）為首3大中資電訊股受美股除牌制裁行動重擊，早段一度急瀉半成以上，中移動股價一度見14年半新低。

北水買盤

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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