北水力撑中移動 撈底跟得過？ 名家專欄 2021/01/05 分享： 港股2021年首個交易日開出紅盤，恒指全日升241點。惟港股升市並非全綫穩升，中移動（00941）為首3大中資電訊股受美股除牌制裁行動重擊，早段一度急瀉半成以上，中移動股價一度見14年半新低。 北水買盤 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 頤海重拾升勢 定價壓力消化 今日 頤海重拾升勢 定價壓力消化 研發進展順利 永泰前景看好 今日 研發進展順利 永泰前景看好 最新專欄文章 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 2021/01/04 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 透視中港美 - 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 2021/01/04 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 透視中港美 - 港交所新高價 為李小加謝幕 2021/01/02 港交所新高價 為李小加謝幕 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 2020/12/31 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 透視中港美 - 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略 2020/12/31 收息藍籌蝕入肉 賺高息另類攻略 港股通 中資電訊股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入