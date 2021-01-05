  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近?

名家專欄 12:54 2021/01/05

分享：

美股新年開局顛簸，3大指數早段同創新高後，單日轉向急回倒跌，再度引發投資界熱議美股估值是否過高，股市泡沬爆破風險是否迫近的老話題。港股今早也受拖累，恒指一度急瀉逾300點。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 北水力撑中移動 撈底跟得過？
今日
北水力撑中移動 撈底跟得過？
【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股?
2021/01/04
【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股?
透視中港美 - 港股輸家食尾糊 今年先高防後低
2021/01/04
港股輸家食尾糊 今年先高防後低
透視中港美 - 港交所新高價 為李小加謝幕
2021/01/02
港交所新高價 為李小加謝幕
【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕
2020/12/31
【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕
美國共和黨 疫情 美股 股票 香港股票 估值過高 美滙指數 恒生指數 標準普爾500指數 日圓

下一篇文章

讀友會今年的至愛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版