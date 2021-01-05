【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 名家專欄 12:54 2021/01/05 分享： 美股新年開局顛簸，3大指數早段同創新高後，單日轉向急回倒跌，再度引發投資界熱議美股估值是否過高，股市泡沬爆破風險是否迫近的老話題。港股今早也受拖累，恒指一度急瀉逾300點。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 今日 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 2021/01/04 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 透視中港美 - 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 2021/01/04 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 透視中港美 - 港交所新高價 為李小加謝幕 2021/01/02 港交所新高價 為李小加謝幕 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 2020/12/31 【港交所股價】港交所11年股價翻兩番 李小加時代完美落幕 美國共和黨 疫情 美股 股票 香港股票 估值過高 美滙指數 恒生指數 標準普爾500指數 日圓 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入