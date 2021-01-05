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發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮

名家專欄 13:56 2021/01/05

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第四波疫情回落速度雖然較慢，但近日亦有穩定的跡象，市場已陸續有發展商開展推售部署，似乎在農曆年前會率先爆發小型新盤推盤潮。

...

欄名 : 樓市分析

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