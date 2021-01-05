發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 名家專欄 13:56 2021/01/05 分享： 第四波疫情回落速度雖然較慢，但近日亦有穩定的跡象，市場已陸續有發展商開展推售部署，似乎在農曆年前會率先爆發小型新盤推盤潮。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 2020/12/29 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 新盤貼市價推 成2021年新常態 2021/01/04 新盤貼市價推 成2021年新常態 最新專欄文章 邊個想新年快落？ 2021/01/04 邊個想新年快落？ 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 2020/12/30 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 2020/12/29 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 你有試過Google搵居屋2020？ 2020/12/28 你有試過Google搵居屋2020？ 市區納米單位再錄蝕讓 納米樓前景響警號 2020/12/24 市區納米單位再錄蝕讓 納米樓前景響警號 一手市場 MONACO 將軍澳 啟德 南豐 康城 THE LOHAS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入