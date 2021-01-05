中國「雙循環」開局 「外循環」轉守為攻 中國 15:39 2021/01/05 分享： 人們對新年伊始總有着美好期待，特別是世界在跌跌撞撞中結束了2020年，格外期盼新的一年能夠煥然一新。對於中國來說，經過疫情和中美博弈的洗禮，在去年作出了發展邏輯的重大轉向，與人們對「內循環」投入更多期待不同，在「雙循環」的開端，中國「外循環」卻率先發力，先後拿下RCEP和中歐投資協定，大國外交沈寂許久之後開始轉守為攻，贏得先機。 ... 相關文章 中歐投協突破 開啟中美新博弈 2020/12/31 中歐投協突破 開啟中美新博弈 【中美角力】拜登外交內閣浮面 對華戰略「重競爭輕合作」 2020/11/29 【中美角力】拜登外交內閣浮面 對華戰略「重競爭輕合作」 【中美角力】與中國脫鉤難敵市場 拜登該如何抉擇？ 2020/12/17 【中美角力】與中國脫鉤難敵市場 拜登該如何抉擇？ RCEP助力「外循環」 對沖「去中國化」 2020/11/16 RCEP助力「外循環」 對沖「去中國化」 【中經會】中經會提明年八項任務 兩大重點安全與內循環 2020/12/18 【中經會】中經會提明年八項任務 兩大重點安全與內循環 疫情 外交 貿易戰 政治 經濟 中美關係 中歐關係 拜登 崔天凱 王毅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入