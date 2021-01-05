中國「雙循環」開局 「外循環」轉守為攻

人們對新年伊始總有着美好期待，特別是世界在跌跌撞撞中結束了2020年，格外期盼新的一年能夠煥然一新。對於中國來說，經過疫情和中美博弈的洗禮，在去年作出了發展邏輯的重大轉向，與人們對「內循環」投入更多期待不同，在「雙循環」的開端，中國「外循環」卻率先發力，先後拿下RCEP和中歐投資協定，大國外交沈寂許久之後開始轉守為攻，贏得先機。

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