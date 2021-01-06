明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？

要數近期資本市場最矚目「資產」，比特幣當之無愧，經過超過一年的沉寂後，去年第4季迎來火箭式上升，最新價格超越3萬美元，較去年10月升逾2倍。有指最主要原因，是投資界對比特幣的態度有所改變，部分資金轉投比特幣，導致爆升現象。

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