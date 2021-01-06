明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 國際 16:05 2021/01/06 分享： 要數近期資本市場最矚目「資產」，比特幣當之無愧，經過超過一年的沉寂後，去年第4季迎來火箭式上升，最新價格超越3萬美元，較去年10月升逾2倍。有指最主要原因，是投資界對比特幣的態度有所改變，部分資金轉投比特幣，導致爆升現象。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 2021/01/04 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 2020/12/30 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 最新專欄文章 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 2021/01/04 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 2020/12/30 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 虛擬貨幣 比特幣 Facebook Tesla PayPal 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入