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明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？

國際 16:05 2021/01/06

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要數近期資本市場最矚目「資產」，比特幣當之無愧，經過超過一年的沉寂後，去年第4季迎來火箭式上升，最新價格超越3萬美元，較去年10月升逾2倍。有指最主要原因，是投資界對比特幣的態度有所改變，部分資金轉投比特幣，導致爆升現象。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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