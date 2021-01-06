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外資重臨無期  甲廈調整恐更長

名家專欄 07:00 2021/01/06

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環球疫情未完，商業市道未恢復，去年調整甚深的甲廈及舖位，短時間內需求未回復，特別甲廈空置率不斷上升，調整期更長，租售價今年料未見底。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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