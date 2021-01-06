外資重臨無期 甲廈調整恐更長 名家專欄 07:00 2021/01/06 分享： 環球疫情未完，商業市道未恢復，去年調整甚深的甲廈及舖位，短時間內需求未回復，特別甲廈空置率不斷上升，調整期更長，租售價今年料未見底。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 2020/12/17 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 甲廈租金調期 起碼去到2022年？ 2020/12/16 甲廈租金調期 起碼去到2022年？ 最新專欄文章 專家樓論 - 大學生月薪 能買太古城幾多呎？ 今日 大學生月薪 能買太古城幾多呎？ 專家樓論 - 2021年買樓VS租樓 2021/01/05 2021年買樓VS租樓 專家樓論 - 十大獲利納米盤 有何啟示？ 2021/01/05 十大獲利納米盤 有何啟示？ 專家樓論 - 新盤貼市價推 成2021年新常態 2021/01/04 新盤貼市價推 成2021年新常態 專家樓論 - 樓上舖輸入肉 2021/01/04 樓上舖輸入肉 商廈 商舖 投資銀行 中環 仲量聯行 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入