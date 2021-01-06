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美股泡沫 未到爆破時

名家專欄 2021/01/06

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美股新年開局顛簸，3大指數周一開市同創新高後，單日轉向急回倒跌。標普500指數大跌1.5%，為去年10月底以來最大單日跌幅（圖1）。美股新一年大跌，再度引發投資界熱議美股估值是否過高，股市泡沫爆破風險

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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