美股泡沫 未到爆破時 名家專欄 2021/01/06 分享： 美股新年開局顛簸，3大指數周一開市同創新高後，單日轉向急回倒跌。標普500指數大跌1.5%，為去年10月底以來最大單日跌幅（圖1）。美股新一年大跌，再度引發投資界熱議美股估值是否過高，股市泡沫爆破風險 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比亞迪分拆資產 股價具上升空間 今日 比亞迪分拆資產 股價具上升空間 波司登看好 寒冬利銷情 今日 波司登看好 寒冬利銷情 最新專欄文章 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 2021/01/05 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 透視中港美 - 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 2021/01/05 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 2021/01/04 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 透視中港美 - 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 2021/01/04 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 透視中港美 - 港交所新高價 為李小加謝幕 2021/01/02 港交所新高價 為李小加謝幕 美股 美滙指數 巴菲特 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入