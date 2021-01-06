【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 國際 16:55 2021/01/06 分享： 美國國會1月6日確認選舉人投票結果，拜登當選近乎已成定局，惟特朗普仍然不認輸，戰至最後一分一秒，其一眾死忠支持者當然不願放下執念，接受「特朗普輸了」的事實，阻止拜登當選的擔子，似乎落在主持確認程序的副總統彭斯身上。 ... 欄名 : 國金札記 相關文章 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 2020/12/29 觀眾群起「Cut Fox」 右翼大台地位動搖 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 2020/12/04 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 2020/12/04 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 2020/11/30 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 最新專欄文章 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 今日 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 2021/01/04 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 2020/12/30 盲盒套路殺人於無形 幸運抽獎後患無窮 選舉 政治 特朗普 彭斯 美國國會 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入