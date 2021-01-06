【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？

美國國會1月6日確認選舉人投票結果，拜登當選近乎已成定局，惟特朗普仍然不認輸，戰至最後一分一秒，其一眾死忠支持者當然不願放下執念，接受「特朗普輸了」的事實，阻止拜登當選的擔子，似乎落在主持確認程序的副總統彭斯身上。

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