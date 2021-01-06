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舖位反彈訊號已經出現？

名家專欄 18:56 2021/01/06

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2020年商舖市場受盡不利因素打擊，基本上所有負面消息同時出現，已接近最壞時候，近期市場有投資者出動撈底，甚至短線獲利，漸現反彈訊號，料為今年較有反彈力的範疇。

...

欄名 : 樓市分析

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