舖位反彈訊號已經出現？ 名家專欄 18:56 2021/01/06 分享： 2020年商舖市場受盡不利因素打擊，基本上所有負面消息同時出現，已接近最壞時候，近期市場有投資者出動撈底，甚至短線獲利，漸現反彈訊號，料為今年較有反彈力的範疇。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 核心區商舖 跳樓式出貨 2020/11/04 核心區商舖 跳樓式出貨 如果工商舖撤辣 2020/11/19 如果工商舖撤辣 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 2020/12/23 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 最新專欄文章 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 2021/01/05 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 邊個想新年快落？ 2021/01/04 邊個想新年快落？ 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 2020/12/30 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 2020/12/29 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 你有試過Google搵居屋2020？ 2020/12/28 你有試過Google搵居屋2020？ 商舖 疫情 限聚令 天水圍 撈底 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入