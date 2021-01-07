北水湧港大提速 跟炒有路捉

港股新年前後連升6個交易日，累升近1,400點或5.2%。北水流入急增，是推動港股破位向上的主要動力之一，而北水加快湧港的觸發點，相信正是A股、人民幣新年開局股滙齊升。

北水在新年首3個交易日淨流入均逾

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