北水湧港大提速 跟炒有路捉 名家專欄 2021/01/07 分享： 港股新年前後連升6個交易日，累升近1,400點或5.2%。北水流入急增，是推動港股破位向上的主要動力之一，而北水加快湧港的觸發點，相信正是A股、人民幣新年開局股滙齊升。 北水在新年首3個交易日淨流入均逾 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 美團上望350元 業務強勁復甦 今日 美團上望350元 業務強勁復甦 有贊微盟看好 產品齊齊加價 今日 有贊微盟看好 產品齊齊加價 最新專欄文章 透視中港美 - 美股泡沫 未到爆破時 2021/01/06 美股泡沫 未到爆破時 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 2021/01/05 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 透視中港美 - 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 2021/01/05 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 2021/01/04 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 透視中港美 - 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 2021/01/04 港股輸家食尾糊 今年先高防後低 人民幣 A股 外資 港元 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入