土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 名家專欄 14:00 2021/01/07 分享： 今屆政府上任以來，土地供應側重在公營房屋，近年政府推地量大減，發展商變得更加倚重私人重建及補地價，以增加土地儲備，未來發展商補地價進度，將成為土地供應能否達標關鍵。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 私樓土地供應危危乎？ 2020/10/06 私樓土地供應危危乎？ 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 最新專欄文章 專家樓論 - 服務式住宅 租金跌足7季 今日 服務式住宅 租金跌足7季 專家樓論 - 外資重臨無期 甲廈調整恐更長 2021/01/06 外資重臨無期 甲廈調整恐更長 專家樓論 - 大學生月薪 能買太古城幾多呎？ 2021/01/06 大學生月薪 能買太古城幾多呎？ 專家樓論 - 2021年買樓VS租樓 2021/01/05 2021年買樓VS租樓 專家樓論 - 十大獲利納米盤 有何啟示？ 2021/01/05 十大獲利納米盤 有何啟示？ 市建局 賣地 土地供應 發展商 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入