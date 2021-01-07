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土地供應能否達標 還看補地價磋商進度

名家專欄 14:00 2021/01/07

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今屆政府上任以來，土地供應側重在公營房屋，近年政府推地量大減，發展商變得更加倚重私人重建及補地價，以增加土地儲備，未來發展商補地價進度，將成為土地供應能否達標關鍵。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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