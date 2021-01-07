  • 15°C
香港時間 : 2021107日 (週四) 09:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

納米樓急增又關政府事？

名家專欄 08:00 2021/01/07

分享：

樓價貴，香港人居住得越來越窄狹，據早前本土研究社發表報告指，過去10年納米樓供應大增，並希望政府制訂「人均面積標準」，不過其實隨著政府放寬按揭保險之後，納米樓不再成為市場竉兒，相信未來供應亦會自然下跌。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？
2020/11/15
一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？
納米樓最後堡壘失守？
2020/09/17
納米樓最後堡壘失守？
納米樓又多一個不利消息
2020/10/23
納米樓又多一個不利消息

最新專欄文章

舖位反彈訊號已經出現？
2021/01/06
舖位反彈訊號已經出現？
發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮
2021/01/05
發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮
邊個想新年快落？
2021/01/04
邊個想新年快落？
口罩店租舖潮壽命有幾長？
2020/12/30
口罩店租舖潮壽命有幾長？
超豪宅有價 發展商繼續高價搶地
2020/12/29
超豪宅有價 發展商繼續高價搶地
按揭保險 上車盤 納米樓 落成量 地產 施政報告

下一篇文章

國安法大圍捕 消息：撥亂反正陸續來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版