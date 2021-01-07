納米樓急增又關政府事？

樓價貴，香港人居住得越來越窄狹，據早前本土研究社發表報告指，過去10年納米樓供應大增，並希望政府制訂「人均面積標準」，不過其實隨著政府放寬按揭保險之後，納米樓不再成為市場竉兒，相信未來供應亦會自然下跌。

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