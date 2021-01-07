納米樓急增又關政府事？ 名家專欄 08:00 2021/01/07 分享： 樓價貴，香港人居住得越來越窄狹，據早前本土研究社發表報告指，過去10年納米樓供應大增，並希望政府制訂「人均面積標準」，不過其實隨著政府放寬按揭保險之後，納米樓不再成為市場竉兒，相信未來供應亦會自然下跌。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 2020/11/15 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 納米樓最後堡壘失守？ 2020/09/17 納米樓最後堡壘失守？ 納米樓又多一個不利消息 2020/10/23 納米樓又多一個不利消息 最新專欄文章 舖位反彈訊號已經出現？ 2021/01/06 舖位反彈訊號已經出現？ 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 2021/01/05 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 邊個想新年快落？ 2021/01/04 邊個想新年快落？ 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 2020/12/30 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 2020/12/29 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 按揭保險 上車盤 納米樓 落成量 地產 施政報告 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入