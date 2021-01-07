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【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火?

名家專欄 13:45 2021/01/07

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美國民主黨藍浪（blue wave）席捲華府，引發美股以至港股在內環球股市，新一輪新舊經濟股換馬的炒作主題。港股市場最觸目的是橫行多時散戶愛股滙豐 （00005） ，帶領一眾本地銀行金融股，以至一眾金屬資源周期股急升。

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欄名 : 透視中港美

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