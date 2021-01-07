【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 名家專欄 13:45 2021/01/07 分享： 美國民主黨藍浪（blue wave）席捲華府，引發美股以至港股在內環球股市，新一輪新舊經濟股換馬的炒作主題。港股市場最觸目的是橫行多時散戶愛股滙豐 （00005） ，帶領一眾本地銀行金融股，以至一眾金屬資源周期股急升。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水湧港大提速 跟炒有路捉 今日 北水湧港大提速 跟炒有路捉 透視中港美 - 美股泡沫 未到爆破時 2021/01/06 美股泡沫 未到爆破時 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 2021/01/05 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 透視中港美 - 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 2021/01/05 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 2021/01/04 【中美角力】北水力吸中移動 有力撐起受制裁中資股? 美元 疫情 拜登 金融 加息 美股 香港股票 滙豐控股（00005） 本地銀行股 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入