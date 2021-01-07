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侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸

國際 19:08 2021/01/07

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數百名美國總統特朗普（Donald Trump）支持者周三手持旗幟、標語以至武器，衝入華盛頓國會山莊，並與警察及保安發生衝突，至今造成最少4人死亡，當地政界、社會及輿論普遍認定今次事件是暴亂，更以「特朗普暴徒」（Trump Mob）來形容涉事示威者。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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