侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 國際 19:08 2021/01/07 分享： 數百名美國總統特朗普（Donald Trump）支持者周三手持旗幟、標語以至武器，衝入華盛頓國會山莊，並與警察及保安發生衝突，至今造成最少4人死亡，當地政界、社會及輿論普遍認定今次事件是暴亂，更以「特朗普暴徒」（Trump Mob）來形容涉事示威者。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 2021/01/04 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 特朗普 請願示威 選舉 美國國會 白宮 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入