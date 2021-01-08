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後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑

國際 09:05 2021/01/08

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作者從後特朗普時代的角度出發，分析總統職權為何及可如何著手改革。

美國大選塵埃落定，美國國會確認選舉人團投票結果後，民主黨的拜登正式成為下任總統，1月20日舉行就職典禮。除了法律行動，特朗普已無任何行動可阻拜登入主白宮，外界亦關注拜登上台後，能否作出大刀闊斧的整頓，尤其是涉及總統職權的改革事宜。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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