後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 國際 09:05 2021/01/08 分享： ▲ 作者從後特朗普時代的角度出發，分析總統職權為何及可如何著手改革。 美國大選塵埃落定，美國國會確認選舉人團投票結果後，民主黨的拜登正式成為下任總統，1月20日舉行就職典禮。除了法律行動，特朗普已無任何行動可阻拜登入主白宮，外界亦關注拜登上台後，能否作出大刀闊斧的整頓，尤其是涉及總統職權的改革事宜。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家 2021/01/07 【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家 【美國大選】特朗普指難接受結果 惟將有序地轉交權力 2021/01/07 【美國大選】特朗普指難接受結果 惟將有序地轉交權力 【美國大選】特朗普恐提早下台？可遭彈劾或罷免 2021/01/07 【美國大選】特朗普恐提早下台？可遭彈劾或罷免 【美國大選】國會大樓相隔207年遭闖入 上次為英軍縱火焚燒 2021/01/07 【美國大選】國會大樓相隔207年遭闖入 上次為英軍縱火焚燒 【美國大選】華盛頓延長宵禁15日 拜登入主白宮後解除 2021/01/07 【美國大選】華盛頓延長宵禁15日 拜登入主白宮後解除 最新專欄文章 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 2020/12/31 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 2020/12/18 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 2020/12/11 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 2020/12/04 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 2020/11/27 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 政治 選舉 特朗普 拜登 總統大選 美國 白宮 美國國會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入