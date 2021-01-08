新舊經濟股大換馬2.0 名家專欄 2021/01/08 分享： 美國民主黨藍浪（blue wave）席捲華府，引發美股以至港股在內環球股市，新一輪新舊經濟股換馬浪潮。港股市場最觸目的莫過於散戶愛股滙豐（00005），帶領一眾本地銀行金融股急升，另邊廂中資龍頭科技股 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 吉利復增長 提高市佔率 今日 吉利復增長 提高市佔率 福萊特向好 增建生產綫 今日 福萊特向好 增建生產綫 最新專欄文章 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 2021/01/07 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 透視中港美 - 北水湧港大提速 跟炒有路捉 2021/01/07 北水湧港大提速 跟炒有路捉 透視中港美 - 美股泡沫 未到爆破時 2021/01/06 美股泡沫 未到爆破時 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 2021/01/05 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 透視中港美 - 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 2021/01/05 北水力撑中移動 撈底跟得過？ 香港 美股 銀行 減息 阿里巴巴 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入