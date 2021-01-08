新舊經濟股大換馬2.0

美國民主黨藍浪（blue wave）席捲華府，引發美股以至港股在內環球股市，新一輪新舊經濟股換馬浪潮。港股市場最觸目的莫過於散戶愛股滙豐（00005），帶領一眾本地銀行金融股急升，另邊廂中資龍頭科技股

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