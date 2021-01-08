中聯重科要買 基建投資加強

國企指數六連陽後終於下跌，相反內地股市六連升兼六連陽，滬深300指數續創155個月高位。至於基建概念股份踏入今年造好，中聯重科（01157）未來三年每年盈利複合增長逾25%，在中央「兩新一重」政策下，

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