中聯重科要買 基建投資加強 名家專欄 2021/01/08 分享： 國企指數六連陽後終於下跌，相反內地股市六連升兼六連陽，滬深300指數續創155個月高位。至於基建概念股份踏入今年造好，中聯重科（01157）未來三年每年盈利複合增長逾25%，在中央「兩新一重」政策下， ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中通追落後 快遞復增長 2021/01/07 中通追落後 快遞復增長 中字股實力談 - 家佳康被低估 豬肉價將回升 2021/01/06 家佳康被低估 豬肉價將回升 中字股實力談 - 江銅下半年復甦 低庫存撑高價格 2021/01/05 江銅下半年復甦 低庫存撑高價格 中字股實力談 - 國指目標萬二 今年跑贏A股 2021/01/02 國指目標萬二 今年跑贏A股 中字股實力談 - 東方教育高增長 中央重職業教育 2020/12/31 東方教育高增長 中央重職業教育 中航科工（02357） 三一國際（00631） 中聯重科（01157） 江西銅業（00358） 特朗普 大灣區 習近平 工程 機械設備股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入