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中聯重科要買 基建投資加強

名家專欄 2021/01/08

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國企指數六連陽後終於下跌，相反內地股市六連升兼六連陽，滬深300指數續創155個月高位。至於基建概念股份踏入今年造好，中聯重科（01157）未來三年每年盈利複合增長逾25%，在中央「兩新一重」政策下，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中航科工（02357） 三一國際（00631） 中聯重科（01157） 江西銅業（00358） 特朗普 大灣區 習近平 工程 機械設備股

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