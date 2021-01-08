私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？ 名家專欄 12:01 2021/01/08 分享： 新冠肺炎疫情困擾樓市多時，雖然根據CCL樓價指數顯示，全年樓價僅按年跌1.07%，但是疫市之下發展商賣樓並不容易，紛紛推出否同優惠吸客，有發展商甚至抄早年的「置安心房屋計劃」吸客。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 2020/12/25 新盤避疫提早收爐 二手失方向？ 新盤貼市價推 成2021年新常態 2021/01/04 新盤貼市價推 成2021年新常態 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 2021/01/05 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 最新專欄文章 納米樓急增又關政府事？ 2021/01/07 納米樓急增又關政府事？ 舖位反彈訊號已經出現？ 2021/01/06 舖位反彈訊號已經出現？ 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 2021/01/05 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 邊個想新年快落？ 2021/01/04 邊個想新年快落？ 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 2020/12/30 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 發展商 移民 疫情 大埔 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入