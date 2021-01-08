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私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？

名家專欄 12:01 2021/01/08

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新冠肺炎疫情困擾樓市多時，雖然根據CCL樓價指數顯示，全年樓價僅按年跌1.07%，但是疫市之下發展商賣樓並不容易，紛紛推出否同優惠吸客，有發展商甚至抄早年的「置安心房屋計劃」吸客。

...

欄名 : 樓市分析

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