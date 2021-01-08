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【美國制裁】中移動收市前現沽盤洪峰 撈底機會到?

財金 13:14 2021/01/08

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美國針對中國移動 （00941） 為首3大中資電訊股制裁行動升級，再成港股市場焦點。紐約證交所在財政部壓力下，再反口決定將中移動、中國聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 美國預託證券（ADR）除牌，MSCI及富時羅素兩大指數公司亦緊隨公布將3大中資訊股剔出主要指數，今日收市後生效。

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欄名 : 透視中港美

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