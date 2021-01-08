【美國制裁】中移動收市前現沽盤洪峰 撈底機會到? 財金 13:14 2021/01/08 分享： 美國針對中國移動 （00941） 為首3大中資電訊股制裁行動升級，再成港股市場焦點。紐約證交所在財政部壓力下，再反口決定將中移動、中國聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 美國預託證券（ADR）除牌，MSCI及富時羅素兩大指數公司亦緊隨公布將3大中資訊股剔出主要指數，今日收市後生效。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 美國立法逐中概股退市 阿里京東未驚過? 2020/12/03 美國立法逐中概股退市 阿里京東未驚過? 小米比亞迪大開抽水機 ATMXJ全綫受壓 2020/12/02 小米比亞迪大開抽水機 ATMXJ全綫受壓 美股創87年以來最大單月升幅 股災漸近? 2020/12/01 美股創87年以來最大單月升幅 股災漸近? 港交所提高新上市門檻 加碼封殺老千股 2020/11/30 港交所提高新上市門檻 加碼封殺老千股 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 2020/11/27 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? ETF ADR 香港股票 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 國際指數 MSCI中國指數 港股通 中資電訊股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入