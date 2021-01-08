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中國新冠疫情集中北方爆發 南北經濟失衡拉大

中國 15:22 2021/01/08

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內地新一波新冠肺炎疫情發生地瀋陽、大連、北京、石家莊等地都在中國北方，而較早前疫情爆發地黑龍江、山東也處於北方地區。一系列嚴厲防疫措施重創當地正常秩序與發展，經濟復甦滯緩，也令原本就「南強北弱」的中國經濟格局進一步失衡。

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