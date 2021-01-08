中國新冠疫情集中北方爆發 南北經濟失衡拉大 中國 15:22 2021/01/08 分享： 內地新一波新冠肺炎疫情發生地瀋陽、大連、北京、石家莊等地都在中國北方，而較早前疫情爆發地黑龍江、山東也處於北方地區。一系列嚴厲防疫措施重創當地正常秩序與發展，經濟復甦滯緩，也令原本就「南強北弱」的中國經濟格局進一步失衡。 ... 相關文章 【新冠肺炎】北方凍僵北京零下19.6℃ 專家：室內密閉易超級傳播 今日 【新冠肺炎】北方凍僵北京零下19.6℃ 專家：室內密閉易超級傳播 河北疫情蔓延 北京通州防控進入戰時狀態 多條高速進京方向關閉 今日 河北疫情蔓延 北京通州防控進入戰時狀態 多條高速進京方向關閉 北京停完到上海 居民-7℃無電凍到震 官方這樣解釋（組圖） 今日 北京停完到上海 居民-7℃無電凍到震 官方這樣解釋（組圖） 北方疫情反彈 首都保衞戰2.0打響 2021/01/07 北方疫情反彈 首都保衞戰2.0打響 今年中國經濟向好 有哪些不確定性？ 2021/01/04 今年中國經濟向好 有哪些不確定性？ 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 政治 傳染病 經濟 大連 瀋陽 中國 北京 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入