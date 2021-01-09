天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 國際 08:55 2021/01/09 分享： ▲ 特朗普犯民主大忌 政界群起圍攻 看着美國總統特朗普支持者衝擊美國國會的畫面，輸打贏要的行為，實在令人嘆息，衝突更不幸演變成流血暴亂，多人死亡。闖出彌天大禍，背後煽風點火的特朗普責無旁貸，政界要求他下台的聲音強烈，罕有地連共和黨一方支持聲亦不弱。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 2021/01/07 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 2021/01/04 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 最新專欄文章 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 2021/01/07 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 2021/01/04 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 選舉 政治 彭斯 特朗普 罷免 彈劾 美國國會 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入