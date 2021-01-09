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天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌

國際 08:55 2021/01/09

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特朗普犯民主大忌 政界群起圍攻

看着美國總統特朗普支持者衝擊美國國會的畫面，輸打贏要的行為，實在令人嘆息，衝突更不幸演變成流血暴亂，多人死亡。闖出彌天大禍，背後煽風點火的特朗普責無旁貸，政界要求他下台的聲音強烈，罕有地連共和黨一方支持聲亦不弱。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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