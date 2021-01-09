新盤再現「呼吸PLAN」 發展商對後市審慎? 名家專欄 14:00 2021/01/09 分享： 啟德MONACO 為今年首個開價的新盤，首批單位折實呎價貼近同區一手價錢，且發展商引入毋須壓測一按的「呼吸PLAN」，顯示發展商對整體市況仍然審慎。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【新盤價單】一圖睇晒 啟德MONACO開放式至3房價單價錢 2021/01/08 【新盤價單】一圖睇晒 啟德MONACO開放式至3房價單價錢 【價單分析】啟德MONACO價單+平面圖 分析單位呎價平與貴 啟德河景VS內園景點揀好？ 今日 【價單分析】啟德MONACO價單+平面圖 分析單位呎價平與貴 啟德河景VS內園景點揀好？ 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 2020/12/22 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 2020/12/29 2021年樓市 黑暗盡頭現曙光? 新盤貼市價推 成2021年新常態 2021/01/04 新盤貼市價推 成2021年新常態 最新專欄文章 專家樓論 - 二手市場有力 2021/01/08 二手市場有力 專家樓論 - 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 專家樓論 - 服務式住宅 租金跌足7季 2021/01/07 服務式住宅 租金跌足7季 專家樓論 - 外資重臨無期 甲廈調整恐更長 2021/01/06 外資重臨無期 甲廈調整恐更長 專家樓論 - 大學生月薪 能買太古城幾多呎？ 2021/01/06 大學生月薪 能買太古城幾多呎？ 一手市場 發展商 樓價 啟德 海南航空 會德豐地產 MONACO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入