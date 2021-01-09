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新盤再現「呼吸PLAN」 發展商對後市審慎?

名家專欄 14:00 2021/01/09

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啟德MONACO 為今年首個開價的新盤，首批單位折實呎價貼近同區一手價錢，且發展商引入毋須壓測一按的「呼吸PLAN」，顯示發展商對整體市況仍然審慎。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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