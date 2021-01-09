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中移動危中有機 短炒勝長揸

名家專欄 2021/01/09

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美國針對中國移動（00941）為首3大中資電訊股制裁行動升級，再成港股市場焦點。紐約證交所再反口，決定將中移動、中國聯通（00762）及中國電信（00728）美國預託證券（ADR）除牌，加上MSCI及

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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