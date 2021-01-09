中移動危中有機 短炒勝長揸 名家專欄 2021/01/09 分享： 美國針對中國移動（00941）為首3大中資電訊股制裁行動升級，再成港股市場焦點。紐約證交所再反口，決定將中移動、中國聯通（00762）及中國電信（00728）美國預託證券（ADR）除牌，加上MSCI及 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 藥明康德看升 產能持續增加 今日 藥明康德看升 產能持續增加 碧桂園服務 高增長可期 今日 碧桂園服務 高增長可期 最新專欄文章 透視中港美 - 新舊經濟股大換馬2.0 2021/01/08 新舊經濟股大換馬2.0 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 2021/01/07 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 透視中港美 - 北水湧港大提速 跟炒有路捉 2021/01/07 北水湧港大提速 跟炒有路捉 透視中港美 - 美股泡沫 未到爆破時 2021/01/06 美股泡沫 未到爆破時 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 2021/01/05 【美股分析】美股新年開壞局 大調整危機迫近? 中資電訊股 美國 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入