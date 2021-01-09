揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 名家專欄 2021/01/09 分享： Tesla（美：TSLA）股價屢創新高，華爾街分析師調升Tesla（美：TSLA）目標價的速度，遠遠追不其股價漲速。 Tesla強勢未止，昨盤前一度漲至850美元，假若再升多17%，Tesla股價將企上 ... 撰文 : 陳華 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 美股估值堅離地 債息抽升響警號 2021/01/08 美股估值堅離地 債息抽升響警號 交易講場 - 港股成交破2000億 中外資金湧港 2021/01/07 港股成交破2000億 中外資金湧港 交易講場 - 大行力撑阿里 仍具反彈潛力？ 2021/01/06 大行力撑阿里 仍具反彈潛力？ 交易講場 - 中資「三桶油」 美下輪除牌目標？ 2021/01/05 中資「三桶油」 美下輪除牌目標？ 交易講場 - 科網巨頭紛入局 智能汽車新戰場 2021/01/04 科網巨頭紛入局 智能汽車新戰場 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 新能源 電動車 屢創新高 自動駕駛 太陽能 Tesla 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入