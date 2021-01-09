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揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？

名家專欄 2021/01/09

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Tesla（美：TSLA）股價屢創新高，華爾街分析師調升Tesla（美：TSLA）目標價的速度，遠遠追不其股價漲速。

Tesla強勢未止，昨盤前一度漲至850美元，假若再升多17%，Tesla股價將企上

...

撰文 : 陳華

欄名 : 交易講場

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