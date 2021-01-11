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樓市2021開門紅  報復式反彈可期？

名家專欄 07:00 2021/01/11

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踏入2021年，一、二手市況似有回暖象，過去周末10大屋苑交投回升，發展商加快推盤，不過疫情仍然有所反覆，新盤加價亦較審慎，相信樓市出現報復式反彈機會不大。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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