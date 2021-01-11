樓市2021開門紅 報復式反彈可期？ 名家專欄 07:00 2021/01/11 分享： 踏入2021年，一、二手市況似有回暖象，過去周末10大屋苑交投回升，發展商加快推盤，不過疫情仍然有所反覆，新盤加價亦較審慎，相信樓市出現報復式反彈機會不大。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 7新盤提速短期出擊 涉2923伙 啟德MONACO將於今日開價 2021/01/08 7新盤提速短期出擊 涉2923伙 啟德MONACO將於今日開價 【價單分析】啟德MONACO價單+平面圖 分析單位呎價平與貴 啟德河景VS內園景點揀好？ 2021/01/09 【價單分析】啟德MONACO價單+平面圖 分析單位呎價平與貴 啟德河景VS內園景點揀好？ 【新盤價單】一圖睇晒 啟德MONACO開放式至3房價單價錢 2021/01/08 【新盤價單】一圖睇晒 啟德MONACO開放式至3房價單價錢 【MONACO價單】啟德MONACO原價加推80伙 折實入場費819.8萬 2021/01/10 【MONACO價單】啟德MONACO原價加推80伙 折實入場費819.8萬 最新專欄文章 專家樓論 - 2021新盤上車何處尋？ 今日 2021新盤上車何處尋？ 專家樓論 - 新盤再現「呼吸PLAN」 發展商對後市審慎? 2021/01/09 新盤再現「呼吸PLAN」 發展商對後市審慎? 專家樓論 - 二手市場有力 2021/01/08 二手市場有力 專家樓論 - 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 專家樓論 - 服務式住宅 租金跌足7季 2021/01/07 服務式住宅 租金跌足7季 二手市場 發展商 將軍澳 啟德 MONACO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入