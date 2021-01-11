拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒

美元弱勢基本上是今年市場共識，可是自拜登獲確認將出任下屆美國總統以及「藍色浪潮」成功掀起下，美滙指數非但未有走低，更重返90關以上，意味投資者不能過分自信，忽視美元「倒轉炒」的風險。

美滙指數未走低 更

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