拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒 名家專欄 2021/01/11 分享： 美元弱勢基本上是今年市場共識，可是自拜登獲確認將出任下屆美國總統以及「藍色浪潮」成功掀起下，美滙指數非但未有走低，更重返90關以上，意味投資者不能過分自信，忽視美元「倒轉炒」的風險。 美滙指數未走低 更 ... 撰文 : 莫亦熙 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 2021/01/09 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 交易講場 - 美股估值堅離地 債息抽升響警號 2021/01/08 美股估值堅離地 債息抽升響警號 交易講場 - 港股成交破2000億 中外資金湧港 2021/01/07 港股成交破2000億 中外資金湧港 交易講場 - 大行力撑阿里 仍具反彈潛力？ 2021/01/06 大行力撑阿里 仍具反彈潛力？ 交易講場 - 中資「三桶油」 美下輪除牌目標？ 2021/01/05 中資「三桶油」 美下輪除牌目標？ 金融 美滙指數 經濟 美元 指數 美滙 拜登 商品 財政政策 華僑永亨銀行 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入