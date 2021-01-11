  • 9°C
香港時間 : 2021111日 (週一) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗

名家專欄 13:43 2021/01/11

分享：

美國制裁中移動 （00941） 為首3大中資電訊股，剔出國際指數的相關沽盤洪峰已過，3大電訊股今年股價急彈，但對港股市場影響卻繼續浮現。初步已在指數ETF及窩輪、牛熊證市場引起一陣不小的騷動，未來如何演繹，也許仍在不斷發展中。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

亞股新年贏開巷 港股努力追落後
今日
亞股新年贏開巷 港股努力追落後
透視中港美 - 中移動危中有機 短炒勝長揸
2021/01/09
中移動危中有機 短炒勝長揸
透視中港美 - 新舊經濟股大換馬2.0
2021/01/08
新舊經濟股大換馬2.0
【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火?
2021/01/07
【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火?
透視中港美 - 北水湧港大提速 跟炒有路捉
2021/01/07
北水湧港大提速 跟炒有路捉
港股 ETF 牛熊證 盈富基金（02800） 恒生中國企業指數 制裁 中資電訊股 除牌 藍籌股 恒生指數

下一篇文章

左翼居民不會去右翼？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版