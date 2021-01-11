【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗 名家專欄 13:43 2021/01/11 分享： 美國制裁中移動 （00941） 為首3大中資電訊股，剔出國際指數的相關沽盤洪峰已過，3大電訊股今年股價急彈，但對港股市場影響卻繼續浮現。初步已在指數ETF及窩輪、牛熊證市場引起一陣不小的騷動，未來如何演繹，也許仍在不斷發展中。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 亞股新年贏開巷 港股努力追落後 今日 亞股新年贏開巷 港股努力追落後 透視中港美 - 中移動危中有機 短炒勝長揸 2021/01/09 中移動危中有機 短炒勝長揸 透視中港美 - 新舊經濟股大換馬2.0 2021/01/08 新舊經濟股大換馬2.0 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 2021/01/07 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 透視中港美 - 北水湧港大提速 跟炒有路捉 2021/01/07 北水湧港大提速 跟炒有路捉 港股 ETF 牛熊證 盈富基金（02800） 恒生中國企業指數 制裁 中資電訊股 除牌 藍籌股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入