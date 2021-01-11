Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 國際 17:31 2021/01/11 分享： 美國國會暴亂後，Twitter旋即宣告永久封鎖特朗普的個人帳戶。特朗普還是美國總統，任期還剩1個多星期，竟然會被永久封號，令人為之一驚。更令人詫異的是，Twitter為首社交平台等非民選的私人機構權力之大，連特朗普這樣一個權傾天下的民選總統，也毫無辦法。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 2021/01/10 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 2021/01/08 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 2021/01/07 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 最新專欄文章 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 2021/01/10 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 2021/01/07 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 選舉 政治 假新聞 社交平台 蒂勒森 特朗普 Facebook 美國 Twitter 美國國會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入