Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管

美國國會暴亂後，Twitter旋即宣告永久封鎖特朗普的個人帳戶。特朗普還是美國總統，任期還剩1個多星期，竟然會被永久封號，令人為之一驚。更令人詫異的是，Twitter為首社交平台等非民選的私人機構權力之大，連特朗普這樣一個權傾天下的民選總統，也毫無辦法。

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