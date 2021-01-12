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科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手

國際 16:05 2021/01/12

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特朗普支持者上周在美國國會山莊引發的暴亂，造成最少5人死亡的悲劇。行將卸任的總統特朗普被指煽動暴力，受到千夫所指，更成為科技巨企狙擊特朗普及相關右翼組織，甚至被諷刺為數碼大屠殺。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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