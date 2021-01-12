科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 國際 16:05 2021/01/12 分享： 特朗普支持者上周在美國國會山莊引發的暴亂，造成最少5人死亡的悲劇。行將卸任的總統特朗普被指煽動暴力，受到千夫所指，更成為科技巨企狙擊特朗普及相關右翼組織，甚至被諷刺為數碼大屠殺。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 2021/01/10 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 2021/01/07 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 社交平台 請願示威 手機Apps Apps商店 MeWe 特朗普 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Alphabet（美：GOOG） Facebook（美：FB） 蘋果（Apple，美：AAPL） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入