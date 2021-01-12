美制裁累盈富 港交所或也避不了 名家專欄 2021/01/12 分享： 美國制裁中移動（00941）為首3大中資電訊股，剔出國際指數的相關沽盤洪峰已過，3大電訊股昨早股價急彈，但對港股市場影響卻繼續浮現。初步已在指數ETF及窩輪、牛熊證市場引起一陣不小的騷動，而美資參與期 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 康方候低買 虧損將大減 今日 康方候低買 虧損將大減 睿見增長不俗：擴校網 搞高教 今日 睿見增長不俗：擴校網 搞高教 最新專欄文章 【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗 2021/01/11 【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗 亞股新年贏開巷 港股努力追落後 2021/01/11 亞股新年贏開巷 港股努力追落後 透視中港美 - 中移動危中有機 短炒勝長揸 2021/01/09 中移動危中有機 短炒勝長揸 透視中港美 - 新舊經濟股大換馬2.0 2021/01/08 新舊經濟股大換馬2.0 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 2021/01/07 【滙豐HSBC股價】美國民主黨藍浪席捲 刺激滙豐急升非虛火? 特朗普 期貨 買入 基金 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入