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美制裁累盈富 港交所或也避不了

名家專欄 2021/01/12

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美國制裁中移動（00941）為首3大中資電訊股，剔出國際指數的相關沽盤洪峰已過，3大電訊股昨早股價急彈，但對港股市場影響卻繼續浮現。初步已在指數ETF及窩輪、牛熊證市場引起一陣不小的騷動，而美資參與期

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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