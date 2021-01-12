美制裁累盈富 港交所或也避不了

美國制裁中移動（00941）為首3大中資電訊股，剔出國際指數的相關沽盤洪峰已過，3大電訊股昨早股價急彈，但對港股市場影響卻繼續浮現。初步已在指數ETF及窩輪、牛熊證市場引起一陣不小的騷動，而美資參與期

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