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樓市乍暖還寒 切忌羊群心理

名家專欄 14:00 2021/01/12

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近日二手樓市交投明顯回升，樓價跌勢亦放緩，甚至個別出現新高價成交，樓市出現轉角之勢。不過，二手樓市會否出現傳統的農曆新年旺市，仍有一定變數，準買家宜多觀察，切忌羊群心理，跟風入市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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