樓市乍暖還寒 切忌羊群心理 名家專欄 14:00 2021/01/12 分享： 近日二手樓市交投明顯回升，樓價跌勢亦放緩，甚至個別出現新高價成交，樓市出現轉角之勢。不過，二手樓市會否出現傳統的農曆新年旺市，仍有一定變數，準買家宜多觀察，切忌羊群心理，跟風入市。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 2020/12/27 二手樓塘水滾塘魚 難獨撑樓市 2021年買樓VS租樓 2021/01/05 2021年買樓VS租樓 二手市場有力 2021/01/08 二手市場有力 樓市2021開門紅 報復式反彈可期？ 2021/01/11 樓市2021開門紅 報復式反彈可期？ 最新專欄文章 專家樓論 - 量化寬鬆 續撑資產價格 今日 量化寬鬆 續撑資產價格 專家樓論 - 樓市2021開門紅 報復式反彈可期？ 2021/01/11 樓市2021開門紅 報復式反彈可期？ 專家樓論 - 2021新盤上車何處尋？ 2021/01/11 2021新盤上車何處尋？ 專家樓論 - 新盤再現「呼吸PLAN」 發展商對後市審慎? 2021/01/09 新盤再現「呼吸PLAN」 發展商對後市審慎? 專家樓論 - 二手市場有力 2021/01/08 二手市場有力 二手市場 成交 樓價 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入