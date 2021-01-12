電動車浪潮 一文看清產業鏈股份 名家專欄 2021/01/12 分享： 電動車無疑是新一年投資主角，特斯拉（美：TSLA）股價如坐火箭般衝刺1,000美元大關，其他整車廠蔚來（美：NIO）、比亞迪（01211）、吉利（00175）等股價也刷歷史新高。車企股價漲勢如此迅猛， ... 撰文 : 陳華 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒 2021/01/11 拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒 交易講場 - 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 2021/01/09 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 交易講場 - 美股估值堅離地 債息抽升響警號 2021/01/08 美股估值堅離地 債息抽升響警號 交易講場 - 港股成交破2000億 中外資金湧港 2021/01/07 港股成交破2000億 中外資金湧港 交易講場 - 大行力撑阿里 仍具反彈潛力？ 2021/01/06 大行力撑阿里 仍具反彈潛力？ 金融 港股 A股 汽車 電動車 中國 瑞銀 長城汽車（02333） 贛鋒鋰業（01772） 恒大汽車（00708） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入