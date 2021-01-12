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電動車浪潮 一文看清產業鏈股份

名家專欄 2021/01/12

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電動車無疑是新一年投資主角，特斯拉（美：TSLA）股價如坐火箭般衝刺1,000美元大關，其他整車廠蔚來（美：NIO）、比亞迪（01211）、吉利（00175）等股價也刷歷史新高。車企股價漲勢如此迅猛，

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撰文 : 陳華

欄名 : 交易講場

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