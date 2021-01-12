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新盤優惠多多買家仍須平衡風險

名家專欄 13:01 2021/01/12

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啟德最近一個全新樓盤推售，定價除了貼市外，發展商為推動大單位的承接力，亦較為罕有地引入毋壓力測試的高成數一按，但在經濟環境轉差下，買家宜慎用這類付款方案。

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欄名 : 樓市分析

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