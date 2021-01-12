新盤優惠多多買家仍須平衡風險 名家專欄 13:01 2021/01/12 分享： 啟德最近一個全新樓盤推售，定價除了貼市外，發展商為推動大單位的承接力，亦較為罕有地引入毋壓力測試的高成數一按，但在經濟環境轉差下，買家宜慎用這類付款方案。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【新盤價單】一圖睇晒 啟德MONACO開放式至3房價單價錢 2021/01/08 【新盤價單】一圖睇晒 啟德MONACO開放式至3房價單價錢 【價單分析】啟德MONACO價單+平面圖 分析單位呎價平與貴 啟德河景VS內園景點揀好？ 2021/01/09 【價單分析】啟德MONACO價單+平面圖 分析單位呎價平與貴 啟德河景VS內園景點揀好？ 【價單分析】啟德MONACO各戶型價錢一覽 2房最多選擇 2021/01/09 【價單分析】啟德MONACO各戶型價錢一覽 2房最多選擇 最新專欄文章 左翼居民不會去右翼？ 2021/01/11 左翼居民不會去右翼？ 私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？ 2021/01/08 私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？ 納米樓急增又關政府事？ 2021/01/07 納米樓急增又關政府事？ 舖位反彈訊號已經出現？ 2021/01/06 舖位反彈訊號已經出現？ 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 2021/01/05 發展商搶灘推盤 爭做2021年新盤頭炮 一手市場 失業 轉按 發展商 沙田 長實 MONACO EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入