友邦新高成「紅底」 穩陣藍籌可長揸

港股昨日升勢持續，大升368點以全日高位收市，初步企穩28000點心理關口之上。重磅藍籌股中，以友邦（01299）再創上市新高，首次突破100元心理關口，強勢晉身「紅底」藍籌俱樂部最矚目。

友邦昨同以全

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