友邦新高成「紅底」 穩陣藍籌可長揸 名家專欄 2021/01/13 分享： 港股昨日升勢持續，大升368點以全日高位收市，初步企穩28000點心理關口之上。重磅藍籌股中，以友邦（01299）再創上市新高，首次突破100元心理關口，強勢晉身「紅底」藍籌俱樂部最矚目。 友邦昨同以全 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 百濟夥諾華 拓環球市場 今日 百濟夥諾華 拓環球市場 新能源車股 首選比亞迪 今日 新能源車股 首選比亞迪 最新專欄文章 【友邦股價】友邦強勢闖「紅底股」 三大利好發酵 2021/01/12 【友邦股價】友邦強勢闖「紅底股」 三大利好發酵 透視中港美 - 美制裁累盈富 港交所或也避不了 2021/01/12 美制裁累盈富 港交所或也避不了 【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗 2021/01/11 【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗 亞股新年贏開巷 港股努力追落後 2021/01/11 亞股新年贏開巷 港股努力追落後 透視中港美 - 中移動危中有機 短炒勝長揸 2021/01/09 中移動危中有機 短炒勝長揸 保險公司 內地保險股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入