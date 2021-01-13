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友邦新高成「紅底」 穩陣藍籌可長揸

名家專欄 2021/01/13

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港股昨日升勢持續，大升368點以全日高位收市，初步企穩28000點心理關口之上。重磅藍籌股中，以友邦（01299）再創上市新高，首次突破100元心理關口，強勢晉身「紅底」藍籌俱樂部最矚目。

友邦昨同以全

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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