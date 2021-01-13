投資者再現 樓市復甦更有力？ 名家專欄 07:00 2021/01/13 分享： 近期市況似有回暖，除了政府放寬首置按揭後釋放剛性需求持續外，近期一、二手市況亦乍現投資者出沒，將助樓市有力進一步復甦。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 2020/10/24 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 今日 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 專家樓論 - 樓市乍暖還寒 切忌羊群心理 2021/01/12 樓市乍暖還寒 切忌羊群心理 專家樓論 - 量化寬鬆 續撑資產價格 2021/01/12 量化寬鬆 續撑資產價格 專家樓論 - 樓市2021開門紅 報復式反彈可期？ 2021/01/11 樓市2021開門紅 報復式反彈可期？ 專家樓論 - 2021新盤上車何處尋？ 2021/01/11 2021新盤上車何處尋？ 二手市場 一手市場 減息 量化寬鬆 地產 MONACO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入