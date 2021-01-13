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投資者再現 樓市復甦更有力？

名家專欄 07:00 2021/01/13

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近期市況似有回暖，除了政府放寬首置按揭後釋放剛性需求持續外，近期一、二手市況亦乍現投資者出沒，將助樓市有力進一步復甦。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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