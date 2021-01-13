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賣樓也要平衡風險

名家專欄 16:18 2021/01/13

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踏入2021年二手樓市交投明顯轉旺，多個大型屋苑價量齊升，個別優質單位造價逆市創新高。在這種轉角市的前夕，除了準買家要量力而為不要盲目追價外，其實業主也須多做功課，平衡低價賣樓的風險。

...

欄名 : 樓市分析

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