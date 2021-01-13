賣樓也要平衡風險 名家專欄 16:18 2021/01/13 分享： 踏入2021年二手樓市交投明顯轉旺，多個大型屋苑價量齊升，個別優質單位造價逆市創新高。在這種轉角市的前夕，除了準買家要量力而為不要盲目追價外，其實業主也須多做功課，平衡低價賣樓的風險。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 2020/12/22 一手量跌價穩 2021年首季偏淡 最新專欄文章 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 2021/01/12 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 左翼居民不會去右翼？ 2021/01/11 左翼居民不會去右翼？ 私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？ 2021/01/08 私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？ 納米樓急增又關政府事？ 2021/01/07 納米樓急增又關政府事？ 舖位反彈訊號已經出現？ 2021/01/06 舖位反彈訊號已經出現？ 放盤 二手市場 疫情 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入