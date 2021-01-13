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國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷

國際 18:28 2021/01/13

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1月20日美國總統權力就會交接，民主黨堅持要彈劾特朗普（Donald Trump）並不出奇，但共和黨也有議員支持拉特朗普下台。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對作為黨友的總統遭彈劾，反常地默不作聲，以至有風聲傳出指麥康奈爾也支持彈劾。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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