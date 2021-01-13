國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 國際 18:28 2021/01/13 分享： 1月20日美國總統權力就會交接，民主黨堅持要彈劾特朗普（Donald Trump）並不出奇，但共和黨也有議員支持拉特朗普下台。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對作為黨友的總統遭彈劾，反常地默不作聲，以至有風聲傳出指麥康奈爾也支持彈劾。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 2021/01/05 歐盟唔怕英國脫歐 英語留低就夠 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 2021/01/04 英倡取巧方式注射疫苗 接種率恐不增反減 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 最新專欄文章 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 2021/01/12 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 2021/01/10 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 2021/01/07 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 2021/01/06 【美國大選】千古「功名」在今天 彭斯敢動手嗎？ 選舉 政治 特朗普 麥康奈爾 下台 彈劾 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入