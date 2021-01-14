LP10及MONACO同期推 準買家點揀 名家專欄 14:28 2021/01/14 分享： 將軍澳LP10及啟德MONACO 同期推，從兩盤定價、付款安排以至投資潛力而言，相信會有各自追捧的買家。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 2021新盤上車何處尋？ 2021/01/11 2021新盤上車何處尋？ 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 2021/01/12 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 2021/01/13 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 最新專欄文章 專家樓論 - 2021年 哪類新盤熱賣？ 今日 2021年 哪類新盤熱賣？ 專家樓論 - 投資者再現 樓市復甦更有力？ 2021/01/13 投資者再現 樓市復甦更有力？ 專家樓論 - 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 2021/01/13 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 專家樓論 - 樓市乍暖還寒 切忌羊群心理 2021/01/12 樓市乍暖還寒 切忌羊群心理 專家樓論 - 量化寬鬆 續撑資產價格 2021/01/12 量化寬鬆 續撑資產價格 一手市場 康城 啟德 將軍澳 日出康城 LP10 MONACO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入