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LP10及MONACO同期推 準買家點揀

名家專欄 14:28 2021/01/14

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將軍澳LP10及啟德MONACO 同期推，從兩盤定價、付款安排以至投資潛力而言，相信會有各自追捧的買家。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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