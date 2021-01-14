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二千億成交新常態 港股大時代重臨？

名家專欄 2021/01/14

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恒指新一年強勢畢現，短短8個交易日累升逾千點，突破28000關口，見近1年高位。大市成交連日突破2,000億元，更是重點所在，超高成交勢頭更勝2015年「港股大時代」高峰。

股齡較深的股民大概還記得，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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