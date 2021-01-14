二千億成交新常態 港股大時代重臨？ 名家專欄 2021/01/14 分享： 恒指新一年強勢畢現，短短8個交易日累升逾千點，突破28000關口，見近1年高位。大市成交連日突破2,000億元，更是重點所在，超高成交勢頭更勝2015年「港股大時代」高峰。 股齡較深的股民大概還記得， ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 聯想趁低買 發CDR回A 今日 聯想趁低買 發CDR回A 中金再上層樓 內地市場興旺 今日 中金再上層樓 內地市場興旺 最新專欄文章 大市成交連日2000億 港股升市有餘未盡 2021/01/13 大市成交連日2000億 港股升市有餘未盡 透視中港美 - 友邦新高成「紅底」 穩陣藍籌可長揸 2021/01/13 友邦新高成「紅底」 穩陣藍籌可長揸 【友邦股價】友邦強勢闖「紅底股」 三大利好發酵 2021/01/12 【友邦股價】友邦強勢闖「紅底股」 三大利好發酵 透視中港美 - 美制裁累盈富 港交所或也避不了 2021/01/12 美制裁累盈富 港交所或也避不了 【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗 2021/01/11 【美國制裁】盈富變陣美資輪證指數產品下架 港交易強勢受考驗 美國 港股 美股 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入