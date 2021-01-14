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傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工

名家專欄 2021/01/14

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電動車帶領汽車業及全球邁入新格局，相關上下游產業鏈也成為新戰場，吸引多間互聯網巨擘相繼入局「造車」，例如百度（美：BIDU）宣布與吉利（00175）合作生產電動車等。看似互聯網企業與車企聯手互惠互利，

...

撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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