傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工 名家專欄 2021/01/14 分享： 電動車帶領汽車業及全球邁入新格局，相關上下游產業鏈也成為新戰場，吸引多間互聯網巨擘相繼入局「造車」，例如百度（美：BIDU）宣布與吉利（00175）合作生產電動車等。看似互聯網企業與車企聯手互惠互利， ... 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 2021/01/13 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 交易講場 - 電動車浪潮 一文看清產業鏈股份 2021/01/12 電動車浪潮 一文看清產業鏈股份 交易講場 - 拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒 2021/01/11 拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒 交易講場 - 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 2021/01/09 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 交易講場 - 美股估值堅離地 債息抽升響警號 2021/01/08 美股估值堅離地 債息抽升響警號 電動車 吉利汽車（00175） 百度（美：BIDU） 汽車 軟件 自動駕駛 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入