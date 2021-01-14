提早關商場？ 消息：政府暫無意實行 美容院倘復開 研客人須下載「安心出行」 名家專欄 2021/01/14 分享： 本港第4波新冠肺炎疫情有向下之勢，但仍有些反覆，食物及衞生局局長陳肇始昨突然透露，正研究商場提早關門；但消息指，港府高層暫無意在防疫上加辣，換言之，無意要求關商場。 其實，陳肇始昨日在立法會回應議員提問 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 憂市民同一時間商場購物 增風險 今日 憂市民同一時間商場購物 增風險 學會：影響生計 商戶恐掀結業潮 今日 學會：影響生計 商戶恐掀結業潮 最新專欄文章 有政戲 - 中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？ 2021/01/13 中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？ 有政戲 - BNO移民風波 京怎看雙重國籍？ 2021/01/12 BNO移民風波 京怎看雙重國籍？ 有政戲 - 財爺吹淡風 預算案「大減派糖」？ 2021/01/11 財爺吹淡風 預算案「大減派糖」？ 有政戲 - 大圍捕53泛民 未必全數控告？ 2021/01/08 大圍捕53泛民 未必全數控告？ 有政戲 - 國安法大圍捕 消息：撥亂反正陸續來 2021/01/07 國安法大圍捕 消息：撥亂反正陸續來 傅流螢 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港 立法會 商場 陳肇始 美容 食物及衞生局 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入