  • 13°C
香港時間 : 2021114日 (週四) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

提早關商場？ 消息：政府暫無意實行

美容院倘復開 研客人須下載「安心出行」

名家專欄 2021/01/14

分享：

本港第4波新冠肺炎疫情有向下之勢，但仍有些反覆，食物及衞生局局長陳肇始昨突然透露，正研究商場提早關門；但消息指，港府高層暫無意在防疫上加辣，換言之，無意要求關商場。

其實，陳肇始昨日在立法會回應議員提問

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

憂市民同一時間商場購物 增風險
今日
憂市民同一時間商場購物 增風險
學會：影響生計 商戶恐掀結業潮
今日
學會：影響生計 商戶恐掀結業潮

最新專欄文章

有政戲 - 中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？
2021/01/13
中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？
有政戲 - BNO移民風波 京怎看雙重國籍？
2021/01/12
BNO移民風波 京怎看雙重國籍？
有政戲 - 財爺吹淡風 預算案「大減派糖」？
2021/01/11
財爺吹淡風 預算案「大減派糖」？
有政戲 - 大圍捕53泛民 未必全數控告？
2021/01/08
大圍捕53泛民 未必全數控告？
有政戲 - 國安法大圍捕 消息：撥亂反正陸續來
2021/01/07
國安法大圍捕 消息：撥亂反正陸續來
傅流螢 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港 立法會 商場 陳肇始 美容 食物及衞生局

下一篇文章

與特朗普割席 共和黨兩難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版