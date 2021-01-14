本港第4波新冠肺炎疫情有向下之勢，但仍有些反覆，食物及衞生局局長陳肇始昨突然透露，正研究商場提早關門；但消息指，港府高層暫無意在防疫上加辣，換言之，無意要求關商場。

其實，陳肇始昨日在立法會回應議員提問

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