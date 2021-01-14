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【中移動股價】北水挾倉未收手 中移動淡友全蝕入肉

名家專欄 13:17 2021/01/14

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美國制裁中國移動 （00941） 為首3大中資電訊股消息漸過，盈富基金 （02800） 彈弓手宣布重新投資華府禁止投資股份。中移動今早再起動，半日大升近4%。

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欄名 : 透視中港美

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